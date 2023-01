Reinheim: 14-Jähriger in Gartenhütte vorläufig festgenommen – Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Teilen

Nachdem zwischen Freitag (20.01.) und Dienstag (24.01.23) Kriminelle in eine Gartenhütte in der Ueberauer Straße in Reinheim eingebrochen sind und dort Trinkflaschen entwendeten, stellten Beamte der Kriminalpolizei am Donnerstagmittag (26.01.23) einen 14-Jährigen in einer anderen nahegelegenen Gartenhütte fest.

Der junge Mann hielt sich dort unrechtmäßig auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde auch in diese Gartenhütte eingebrochen und verschiedene Gegenstände daraus entwendet. Bei der Durchsuchung des Jungen fanden die Polizisten unter anderem eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten.

Inwieweit die Einbrüche zusammenhängen und ob der Jugendliche auch als Täter für diese in Frage kommt, wird nun von der Kriminalpolizei geprüft. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wenn Sie Hinweise zu diesen Vorfällen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen