Wahlhelfer*innen gesucht!

An den folgenden nächsten Wahlterminen können Sie unterstützen:

Wahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister am 19. März 2023 und – sofern eine Stichwahl stattfindet, auch am 2. April 2023

Landtagswahl (Hessen) am 8. Oktober 2023

Um Ihnen einen Einblick in die Arbeit der Wahlvorstände zu geben und immer wieder gestellte Fragen zu diesem Thema zu beantworten, stehen Ihnen → weitere Informationen zur Verfügung.

Gerne können Sie sich bei noch offenen Fragen per E-Mail (wahlhelfer [at] darmstadt [dot] de) an das Bürger- und Ordnungsamt, Abteilung Wahlen, wenden. Auch via Telefon (nur vormittags): 06151 / 13-3820 sowie -3228.

Quelle: Wissenschaftsstadt Darmstadt – Büro der Bürgerbeauftragten