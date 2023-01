Bischofsheim: Unbekannter in den Gleisen sorgt für Verspätungen

Teilen

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Mittwochmittag (25.01.23) die Meldung einer Autofahrerin ein, dass sie beim Befahren der Bundesstraße 43 eine Person in den neben der Bundesstraße verlaufenden Gleise gesehen hätte. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise in dem Bereich um 14.30 Uhr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den gesamten Bereich ab. Erst als feststand, dass sich niemand mehr im Gleisbereich befindet, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 12 Zügen zu Verspätungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main