In Kooperation mit der HG-Nachhaltigkeit: Filmkreis zeigt „2040 – Wir retten die Welt“ im Audimax

Am 26.01.2023, um 20 Uhr im Audimax, zeigt der Filmkreis an der TU Darmstadt e. V. in Kooperation mit der HG-Nachhaltigkeit mit dem Dokumentarfilm „2040 – wir retten die Welt“ einen filmischen Brief an die Zukunft.

Der Klimawandel ist mit seinen Folgen wie Extremwetter und Artensterben eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Auch im universitären Umfeld spielt er eine große Rolle, sei es in der Forschung, der Lehre oder der Hochschulpolitik. Darum wollen der Filmkreis an der TU Darmstadt und die HG-Nachhaltigkeit am 26.01.2023 mit dem Dokumentarfilm „2040 – wir retten die Welt“ nicht nur auf das Problem des Klimawandels, sondern auch auf bereits existierende Lösungsansätze aufmerksam machen.

„Dystopische Zukunftsvisionen gibt es im Kino zuhauf, vielleicht auch gerade wegen der Sorge um die eigene Zukunft“, so Niklas von Rhein, eines von über zwanzig aktiven Mitgliedern des Filmkreises an der TU Darmstadt. „Da ist es wichtig, auch einmal eine optimistische Vision zu sehen – zu sehen, was wir erreichen können, wenn wir wollen. Und das bietet „2040“.“ In dem Film von Damon Gameau macht dieser sich auf die Suche nach Lösungsmöglichkeiten für die drängendsten Probleme unserer Zeit. Diese verwebt er zu einen filmischen Brief an seine Tochter Velvet, der eine optimistische Vision für das Jahr 2040 zeichnet.

„Schon jetzt leiden viele Menschen, vor allem im globalen Süden, unter den Auswirkungen der Klimakrise“, so Tobias Niehues, Mitglied der Hochschulgruppe Nachhaltigkeit. „Entscheidungen werden immer noch nicht ausreichend unter Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen getroffen. Das muss sich ändern. Deswegen wollen wir mit unseren Projekten und Bündnismitarbeiten dazu beitragen, ein gesellschaftliches Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimagerechtigkeit zu schärfen.“ Eines der vielen Projekte der HG-Nachhaltigkeit ist die Kooperation mit dem Filmkreis an der TU Darmstadt e. V., in deren Rahmen sie regelmäßig Filme zeigt.