Vernissage: Behinde the scence

Der Keller-Klub Darmstadt e. V. lädt am Freitag, den 10.Februar 2023, um 20.30 Uhr, zur Vernissage der Ausstellung „Behinde the scence“ von Jo Henker ein.

Wir kennen sie alle, Musiker und Schauspieler, wenn sie in Aktion sind, sich zurecht gemacht haben und ihre Rolle spielen. Aber wie geben sie sich hinter der Bühne, wenn sie sie selbst sind? Genau dies zeigt uns Jo Henker in seinen Fotografieren. Er porträtiert Musiker, einzeln oder als Gruppe, „behind the scences“, hinter den Kulissen und zwar dann, wenn sie für einen Moment vergessen, dass sie einem Fotografen gegenüberstehen.

Ausstellungsdauer bis Samstag, den 25. März 2023 im Darmstädter Residenzschloss

Öffnungszeiten: täglich ab 20 Uhr, So und Mo geschlossen.

Quelle & Bild: Keller-Klub Darmstadt e. V.