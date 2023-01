Digital, regional und aktuell: Geo-Naturpark stattet Infoeinrichtungen in der gesamten Region mit neuen Info-Terminals aus

Teilen

Am 18. Januar 2023 fiel der Startschuss in Lorsch: Landrat Christian Engelhardt, erster Vorsitzender des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark), Dr. Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks, Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH und Simone Paepke, Leiterin der Tourist-Information NibelungenLand, nahmen das erste neue Info-Terminal des Geo-Naturparks offiziell in Betrieb. Es steht in der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch. In den nächsten Wochen werden die weiteren neuen Infoterminals nach und nach in den Eingangstoren, Infozentren und umweltpädagogischen Stationen Einzug halten.

Nach dem erfolgreichen Launch der neuen Website im Jahr 2022 stattet der Geo-Naturpark nun seine Infoeinrichtungen mit modernen Info-Terminals aus, die auf die Inhalte der Website zurückgreifen und zugleich für jeden Standort individuell zugeschnitten sind. Besucherinnen und Besucher können so bequem per Touchscreen durch die Region surfen und erhalten Infos zu ihrem aktuellen Standort ebenso wie Wander- und Ausflugstipps inklusive Hintergrundwissen zu Natur, Kultur und Geologie der gesamten Region. Christian Engelhardt ist sichtlich begeistert. „Durch ihre intuitive Bedienung bringen die neuen Terminals einen echten Mehrwert. Die gesamten Highlights des Geo-Naturparks sind hier nutzerfreundlich und gebündelt an einem Ort zu finden.“

Auf einer interaktiven Karte kann der Nutzer die nähere Umgebung des eigenen Standorts erkunden und erfährt mehr über Wanderwege, Lehrpfade, Wanderparkplätze oder Geopunkte, die sich dort befinden. Der Veranstaltungskalender des Geo-Naturparks sowie das Angebot der Ranger und Geopark-Vor-Ort Teams lassen sich bequem aufrufen. Und beim Puzzeln und Memory-Karten legen in der digitalen Spielecke können sich auch Kinder beschäftigen und erfahren spielerisch mehr über die Attraktionen der Region. Dr. Matthias Zürker fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über das neue Terminal, das der Geo-Naturpark uns kostenfrei zur Verfügung stellt. Damit erhalten unsere Besucherinnen und Besucher schnell und zielgerichtet Informationen über die vielen Erlebnismöglichkeiten im Geo-Naturpark.“

Und Dr. Jutta Weber ergänzt: „Die Geopark-Infoterminals betrachten wir als einen besonderen und zeitgemäßen Service für unsere Infoeinrichtungen und deren Gäste – das ist ein deutlicher Informationsgewinn und stärkt zugleich den Zusammenhalt und die Vernetzung innerhalb der Region.“

Das Außendienst-Team des Geo-Naturparks hat die hochwertigen Gehäuse in der eigenen Werkstatt aus heimischem Eichenholz selbst angefertigt, anschließend wurden sie mit entsprechender IT ausgerüstet. Die Inhalte sind individuell auf die jeweiligen Standorte abgestimmt und können bei Bedarf jederzeit zentral von der Geschäftsstelle in Lorsch aus aktualisiert werden. Die Terminals wurden im Rahmen eines Förderprojektes des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) realisiert.

Quelle: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.