ENTEGA senkt Strom- und Gaspreise für alle Kunden – Ergebnis der vorausschauenden Einkaufspolitik

ENTEGA senkt in den kommenden Monaten die Preise für Strom und Gas. Bereits zum ersten April 2023 wird der Grundversorgungstarif für Strom um 27 Prozent auf dann 42,08 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Bei Gas wird der Preis um 36 Prozent auf dann 13,30 Cent pro Kilowattstunde gesenkt.

„Wir können bereits jetzt die deutlich sinkenden Beschaffungspreise an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Das ist auch ein Ergebnis unserer vorausschauenden und an den Kundeninteressen ausgerichteten Einkaufspolitik“, so Dr. Marie-Luise Wolff, ENTEGA-Vorstandsvorsitzende.

Zur Mitte des Jahres plant ENTEGA ebenfalls eine deutliche Preissenkung bei allen anderen Tarifen. „Sollte die Entwicklung an den Energiemärkten so weitergehen, werden wir bereits im zweiten Halbjahr 2023 die Preise für Strom und Gas wieder unter die vom Gesetzgeber definierten Preisbremsen senken können“, so Dr. Marie-Luise Wolff.

Der Darmstädter Ökoenergie- und Telekommunikationsanbieter ENTEGA hatte über viele Jahre die Energiepreise für seine rund 800.000 Kundinnen und Kunden stabil gehalten und war durch die Turbulenzen an den Energiemärkten seit Anfang 2021 gezwungen, den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen.

„Wir sind froh, dass wir nun als einer der ersten Versorger zeitnah unsere Kundinnen und Kunden wieder deutlich entlasten können“, so Dr. Marie-Luise Wolff.

Quelle: ENTEGA AG