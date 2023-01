„DasDoris“: Darmstädter Orientierungsjahr für soziale Berufe wird fortgesetzt

Teilen

Am 01.04.2023 startet an der Hochschule Darmstadt (h_da) der dritte „DasDoris“-Jahrgang. Das Darmstädter Orientierungsjahr für soziale Berufe hilft jungen Menschen bei der Entscheidung, ob ein Studium der Sozialen Arbeit oder eine Ausbildung in einem Gesundheits- oder Sozialberuf für sie in Frage kommt. Hierfür kooperiert die h_da mit den größten deutschen Wohlfahrtsverbänden. Interessierte können sich noch bis zum 15.03.2023 bewerben auf https://www.dasdoris.de. Dort finden sich weitere Infos zum Programm und Ansprechpersonen.

„DasDoris“ ist ein zweisemestriges Programm zur Studien- und Berufsorientierung. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Hochschul- oder Fachhochschulreife. Die jungen Leute sind an der Hochschule Darmstadt als Studierende eingeschrieben, lernen in zwei Blöcken das Studium der Sozialen Arbeit kennen und nehmen auch bereits an Prüfungen teil. Entscheiden sie sich im Anschluss für ein Studium der Sozialen Arbeit an der h_da, können ihnen erfolgreich besuchte Module anerkannt werden.

In der vorlesungsfreien Zeit absolvieren die Teilnehmenden in zwei sozialen Berufen mehrwöchige Praktika. Partner sind der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Südhessen, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Darmstadt, der Caritasverband Darmstadt, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Darmstadt-Stadt, das Diakonische Werk Darmstadt-Dieburg und der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen. Möchten die Teilnehmenden im Anschluss an „DasDoris“ lieber eine Ausbildung beginnen, können Praktika für das Sozialassistenzjahr angerechnet werden.

„Im Darmstädter Orientierungsjahr für soziale Berufe bekommen junge Menschen eine klare Vorstellung davon, was sie im Studium oder in einer Ausbildung sowie im späteren Berufsleben erwartet, welche Anforderungen an sie gestellt werden und welche Kompetenzen sie mitbringen sollten“, erläutert Projektleiterin Prof. Dr. Yvonne Haffner vom Fachbereich Soziale Arbeit der h_da. „Sie können dadurch viel zielgerichteter entscheiden, ob eine akademische oder berufliche Ausbildung besser zu ihnen und ihren Zukunftsplänen passt.“

„DasDoris“ ist Teil des Verbundvorhabens „Veronika“ und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert: https://www.veronika-verbund.de.

Quelle: Hochschule Darmstadt