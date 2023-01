Aktualisierter Bildungsbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat die Datenbasis ihres Bildungsberichts auf der Grundlage der Daten für die Jahre 2020 und 2021 aktualisiert und kürzlich veröffentlicht. Der aktualisierte Bildungsbericht ist über https://liup.de/bildungsbericht online abrufbar. Die Daten wurden von der Abteilung Statistik und Stadtforschung des Amts für Wirtschaft und Stadtentwicklung in Abstimmung mit dem Schulamt erarbeitet.

„Anhand der kontinuierlich fortgeschriebenen Bildungsdaten lassen sich Entwicklungen in den unterschiedlichen Bildungsbereichen beobachten, auf die wir bei Bedarf reagieren können. Im Fokus stehen dabei die Bildungsinfrastruktur und Fragen der Bildungsgerechtigkeit“, erläutert Schuldezernent Holger Klötzner.

Die Jahre 2020 und 2021 wurden von der Corona-Pandemie geprägt. Deshalb ist bei der Datenfortschreibung zu beachten, dass sich nicht alles, was in dieser Zeit im Bildungsbereich geschah und in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, mit Daten abbilden lässt. Dazu gehören beispielsweise Schul- und Kita-Schließungen. Beim Bildungs- und Teilhabepaket wiederum sind Corona-Effekte oder durch Corona erklärbare Abweichungen bereits sichtbar, etwa in Gestalt der stark zurückgegangenen Kostenübernahmen bei Ausflügen und Klassenfahrten, die während der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben.

Daneben wurden Anpassungen im Sinne einer Qualitätssicherung und -steigerung vorgenommen: Die grafische Darstellung wurde verändert, um deren Lesbarkeit und Verständlichkeit zu verbessern. Wenn möglich wurden die Daten außerdem nach „Familiensprache“ und nicht nach „Migrationshintergrund“ ausgewertet. Damit wurde der Problematisierung des Merkmals „Migrationshintergrund“ im Nationalen Bildungsbericht und in den Diskussionen der Bildungsakteure entsprochen.

Anfang 2019 wurde der 1. Bildungsbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt 2018 – „Bildung im Lebensverlauf: Frühes Kindesalter bis zum Einstieg in den Beruf“ vorgelegt. Dieser lieferte erstmals einen datenbasierten Überblick über die Bildungslandschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt und brachte Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen. 2020 wurde die Datenfortschreibung für die Jahre 2018 und 2019 veröffentlicht.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt