Oberbürgermeister Jochen Partsch empfängt Sternsinger im Rathaus

Teilen

Zum Jahreswechsel haben sich, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, wieder die Sternsinger auf den Weg gemacht. Am Donnerstag, 12. Januar 2023, besuchten die Kinder und Jugendlichen aus Darmstädter katholischen Pfarrgemeinden das Büro des Oberbürgermeisters, um nach Gebet und Gesang traditionell Jahreszahl und die Initialen des Segensspruches „Christus mansionem benedicat“ anzubringen: 20*C+M+B+23. Oft werden die Initialen auch als Anfangsbuchstaben der Namen jener Weisen gedeutet, die der Überlieferung zufolge als „Heilige Drei Könige“ zum Stall des neugeborenen Heilands in Bethlehem kamen: Caspar, Melchior und Balthasar.

„Die Sternsingeraktion der katholischen Jugend ist die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder in der ganzen Welt“, lobt Oberbürgermeister Jochen Partsch, der die Kinder und Jugendlichen am Nachmittag in seinem Büro empfing. „Ihr Einsatz ist vorbildlich, denn sie sammeln nicht nur Geld für Hilfsprojekte in armen Ländern, sie schenken uns zugleich etwas – Freude. Sie bringen Licht ins Haus und erinnern an die Grundbotschaft des Christentums: dass kein Mensch alleine ist, sie mahnen uns zur Solidarität dem Nächsten gegenüber, was gerade in diesen Zeiten wichtiger ist denn je.“

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, heißt das Motto der Aktion in diesem Jahr, bei der sich die Sternsinger für den Frieden in aller Welt stark machen und in Darmstadt bereits 6.000 Euro Spenden sammeln konnten.

Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt