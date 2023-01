Baumfällarbeiten geplant

Teilen

Am Rande des Alexander-von-Humboldt-Platzes der Technischen Universität Darmstadt müssen mehrere Bäume im Bereich der Zierkirschenbaumgruppe an der Mensa Stadtmitte aufgrund eines starken Pilzbefalls aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden. Sofern die Witterung es zulässt, beginnen die Fällarbeiten am 16. Januar 2023.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort (Dachbepflanzung) wird eine Ersatzpflanzung an gleicher Stelle nicht mehr als sinnvoll erachtet. Vielmehr soll dieser Bereich perspektivisch in eine umgreifende Beplanung zur „grüneren“ Umgestaltung des Alexander-von-Humboldt-Platzes aufgenommen werden. Übergangsweise wird ein Projektteam um das Büro für Nachhaltigkeit der TU Darmstadt ein Konzept für eine interimsmäßige Begrünung, z. B. durch bepflanzte Kübel oder ähnlichem, erarbeiten und im Frühjahr 2023 umsetzen.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Mensa Stadtmitte sollen im Schlossgraben sowie an der Wallterrasse des Schlosses zwei Bäume wegen Pilzbefalls und allmählichen Absterbens gefällt werden. Ersatzpflanzungen für die Bäume sind bereits in Planung und werden im Jahr 2023 umgesetzt.

Quelle: TU Darmstadt