Darmstadt/Groß-Umstadt: VORSICHT! Erneute Fälle der Enkeltrickmasche über Nachrichtendienste – Betrüger erbeuten über 6000 Euro

Am Mittwochabend (11.01.23) haben sich in Darmstadt und in Groß-Umstadt zwei erneute Fälle der Enkeltrickmasche über verschiedene Nachrichtendienste zugetragen, bei denen die Betrüger über 6000 Euro Beute machten.

Ein lebensälterer Mann aus Groß-Umstadt erhielt von einer fremden Nummer eine SMS. Darin haben sich die Betrüger als Sohn des Mannes ausgegeben und forderten im Laufe des Gesprächs mehrere Überweisungen in Höhe von knapp 4000 Euro. Auch eine Frau aus Darmstadt erhielt eine betrügerische Nachricht. Ihr angeblicher Sohn meldete sich mit einer neuen Nummer über den Nachrichtendienst „WhatsApp“ und bat um eine Überweisung von über 2000 Euro.

Um ihren vermeintlichen Kindern zu helfen, überwiesen die Kontaktierten in guter Absicht das Geld. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen aus. Es gelingt ihnen häufig die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen