Lichtenberg-Lesung mit Prof. Dr. Ulrich Joost und Eva Wilms

Teilen

Am 10. Januar 2023 um 19.30 Uhr spricht Dr. Ulrich Joost über Leben und Werk von Georg Christoph Lichtenberg. Texte aus Briefen und Sudelbüchern werden vorgetragen von Dr. Eva Wilms im Künstlerkeller im Residenzschloss, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Dr. Ulrich Joost war viele Jahre Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Technischen Universität in Darmstadt und Vorsitzender der Lichtenberg-Gesellschaft sowie Herausgeber der Lichtenberg-Jahrbücher. Dr. Eva Wilms ist Akademische Rätin und lehrt Mediävistik im Seminar für Deutsche Philologie der Georg-August-Universität in Göttingen. Unter ihren zahlreichen Publikationen sind vor allem ihre Kinderbücher populär geworden.

Georg Christoph Lichtenberg wurde 1742 in Ober-Ramstadt geboren, absolvierte in Darmstadt das Pädagog als Lateinschule und starb in Göttingen 1799. Er war vor allem Physiker, Naturforscher und Mathematiker. Aber seine als Tagebuch konzipierten ‚Sudelbücher‘ gehören hörte zum Witzigsten, was deutsche Literatur hervorgebracht hat.