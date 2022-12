Eberstadt: Zeugen nach Raub gesucht – Wer hat etwas gesehen?

Teilen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, soll es bereits am Dienstag (20.12.22) zu einem Straßenraub im Ortsteil Eberstadt gekommen sein. Für den Fortgang der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 35 Augenzeugen der Tat, beziehungsweise zwei Passanten, die dem Attackierten im Anschluss zu Hilfe kamen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die Tat gegen 19.30 Uhr in der Nussbaumallee ereignet haben, als ein 72 Jahre alter Spaziergänger unvermittelt von hinten einen Schlag erhielt, zu Boden ging und wenige Minuten später bemerkte, dass sein Telefon fehlte. Infolge des Schlages wurde er verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Zu den möglichen Tätern liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise vor. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt zu melden. Auch die beiden Passanten, die dazu kamen und dem Mann aufhalfen, kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen