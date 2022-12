Zwei Jugendliche treten und fordern Geld – Augenzeugen der Tat gesucht

Teilen

Im Zusammenhang mit einem versuchten Straßenraub, der sich am frühem Freitagmorgen (23.12.22) in der Frankfurter Straße, Ecke Emilstraße zugetragen haben soll, sucht die Polizei in Darmstadt Zeugen der Tat.

Gegen 7.45 Uhr hatte sich ein 60 Jahre alter Mann bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, soeben von zwei Jugendlichen überfallen worden zu sein. Nach ersten Erkenntnissen hatte das noch unbekannte Duo den Darmstädter getreten und Geld gefordert. Dabei stürzte der Attackierte und verletzte sich leicht. Ihre Forderung blieb unerfüllt und die Kriminellen traten die Flucht an. Zum Zeitpunkt der Tat trugen sie dunkle Kleidung. Einer der Täter hatte zudem eine dunkle Hautfarbe. Ihre Körpergrößen wurden auf jeweils 1,60 Meter und 1,70 Meter geschätzt. Beide rannten in Richtung Mollerplatz davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen