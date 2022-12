Programmänderung: Veranstaltung „Katja Behrens zum 80. Geburtstag“ wird verschoben

Teilen

Programmänderung: Der literarische Abend in Zusammenarbeit mit der Galerie Netuschil zu Ehren und zum 80. Geburtstag der Darmstädter Autorin Katja Behrens, der 12. Dezember 2022, mit Vortrag und Lesung von Peter Benz und Johannes Breckner statt finden sollte, musste aus gesundheitlichen Gründen auf Montag, den 23. Januar im neuen Jahr 2023, um 19 Uhr, verschoben werden.

Am 9. März 2021 starb Katja Behrens an den Folgen eines Schlaganfalls. Oberbürgermeister Jochen Partsch würdigte die Autorin und betonte: „Darmstadt und die Welt verlieren eine starke, eine interessante, eine fantasievolle Stimme – sie wird uns allen fehlen.“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt nimmt ihren 80. Geburtstag in diesem Jahr zum Anlass, diese große literarische Persönlichkeit zu würdigen und einen erneuten Blick auf ihr literarisches Schaffen zu werfen.

Katja Behrens (1942 – 2021) wurde in Berlin geboren und lebte in ihren letzten Lebensjahrzehnten in Darmstadt. Sie veröffentliche zahlreiche Romane, war Mitglied des PEN -Zentrums und dort als Vizepräsidentin und Beauftragte für „Writers in Prison“ tätig.

Johannes Breckner, langjähriger Kulturchef des Darmstädter Echos, wird durch den Abend führen und gemeinsam mit Peter Benz, dem ehemaligen Oberbürgermeister und großen Literaturkenner, Texte aus den Werken von Katja Behrens vorstellen. Eine Kooperation von Literaturhaus, Elisabeth -Langgässer-Gesellschaft und Galerie Netuschil.

Eintrittskarten können per E-Mail info [at] literaturahus-darmstadt [dot] de reserviert, aber auch direkt an der Abendkasse erworben werden. Die Veranstaltung ist am 23. Januar 2023 und beginnt um 19 Uhr in der Galerie Netuschil, Schleiermacherstraße 8. Eintritt 8 Euro (ermäßigt 6 Euro).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt