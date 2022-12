Wixhausen: Wohnungsbrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan – 80-Jährige kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Teilen

Am Montagmorgen (12.12.22) kam es im Smetanaweg zu einem Brand in der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Wixhausen. Gegen 10 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Die Kräfte der Feuerwehr brachte den Wohnungsbrand zügig unter Kontrolle. Die 80 Jahre alte Wohnungsinhaberin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist abschließend noch nicht bekannt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen