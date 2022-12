Roßdorf: Jugendliche treiben ihr Unwesen an Schule – Polizei nimmt vier Tatverdächtige vorläufig fest

Teilen

Vier junge Vandalen haben am Samstagnachmittag (10.12.22) eine Schule im Odenwaldring in Roßdorf aufgesucht und Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei von einer Mitarbeiterin der Schule verständigt. Diese gab an, dass in der Schule mehrere Räume verwüstet wurden. Sofort begaben sich Streifen der Polizei Ober-Ramstadt zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Ordnungshüter in der Nähe zur Schule eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren vorläufig festnehmen. Diese stehen im Verdacht unter anderem Büromaterial entwendet zu haben und Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen in der Schule hinterlassen zu haben.

Die Jugendlichen mussten im Anschluss die Beamtinnen und Beamten mit auf die Dienststelle begleiten und wurden nach Beendigungen der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Wieso sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss noch ermittelt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen