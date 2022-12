Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht „Statistik aktuell 5/2022“ zum Thema Bevölkerung – Bevölkerungszahl Darmstadts fast gleichbleibend zum Vorquartal

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt zählt im dritten Quartal 2022 nahezu gleich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie im Quartal zuvor. Anders als in der ersten Jahreshälfte ist kein weiteres starkes Bevölkerungswachstum mehr zu verzeichnen. Ausschlaggebend hierfür ist der deutlich gesunkene Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine, der in den ersten beiden Quartalen des Jahres zu einem spürbaren Anstieg der Bevölkerung geführt hat. Darüber hinaus ist zum Ende des Sommersemesters ein Teil der in Darmstadt lebenden Studierenden nach dem Abschluss des Studiums aus Darmstadt weggezogen. Gegenüber dem letzten Quartal leben somit 126 Personen mehr in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, gegenüber dem Vorjahresquartal sind es 3410 Menschen mehr.

„Nach dem hohen Anstieg zu Jahresbeginn ist die Bevölkerung zuletzt nur noch leicht gewachsen“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Dass unsere Stadt trotz des Wegzugs vieler Studierender nach Beendigung ihres Studiums dennoch wächst, unterstreicht einmal mehr: Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist ein attraktiver Wohnort und bietet auch für junge Menschen nach ihrem Studium Perspektiven.“

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Sie kann auf der städtischen Webseite über https://liup.de/statistik-aktuell kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt