HEAG FairCup: Mehrwegbecher ab Dezember bei der Darmstädter Handwerksbäckerei Bormuth

Gute Neuigkeiten für Nutzerinnen und Nutzer umweltfreundlicher Mehrwegverpackungen: Ab Dezember 2022 zählt die Darmstädter Bormuth GmbH zum Partnernetzwerk von HEAG FairCup. „Die Bäckerei wird unsere Becher in allen Läden anbieten, sodass es HEAG FairCup‐Produkte dann an 75 Standorten in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt‐Dieburg geben wird. Damit kommen wir unserer Zukunftsvision einer einwegfreien Stadt einen großen Schritt näher“, erklärt Daniel Pfeffer, Geschäftsführer der HEAG FairCup GmbH. Zu diesem Ziel möchte auch Dr. Nicole Baumüller, Geschäftsführerin der Bormuth GmbH, beitragen. Über ihren Entschluss, das Angebot von HEAG FairCup zu unterstützen, sagt sie: „Wir geben täglich viele Heißgetränke in Papier‐Einwegbechern aus. Eine Partnerschaft im regionalen HEAG FairCup‐Netzwerk ermöglicht es uns, eine ressourcenschonende To‐Go‐Alternative anzubieten und das Abfallaufkommen vor Ort zu reduzieren.“

Mehrwegverpackungen für jedes gastronomische Konzept

HEAG FairCup bietet verschiedene lebensmittelechte Mehrwegprodukte in diversen Farben und Größen an – vom Becher über Boxen bis zum Besteck. Ende 2022 kommt mit FairMax eine Menüschale in mehreren Ausführungen samt auslaufsicherem Deckel hinzu. Produktionsstandort, der mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichneten Artikel, ist Deutschland. Diese können gegen eine geringe Pfandgebühr bei teilnehmenden Partnerunternehmen erworben und bundesweit an mehr als 3.500 Akzeptanzstellen – darunter auch Pfandautomaten – zurückgeben werden. „Unsere Produkte halten bis zu 1.000 Spülgängen stand“, sagt Daniel Pfeffer. „Aus stoffreinem Polypropylen bestehend, lassen sie sich am Ende ihrer Lebensdauer komplett recyceln. So entsteht ein geschlossener Kreislauf.“

Das Angebot von HEAG FairCup richtet sich sowohl an klassische Gastronomiebetriebe als auch an Unternehmen, die Mehrweglösungen nur temporär benötigen – etwa für Events. „Wir vermieten unsere Produkte, liefern sie zum Veranstaltungsort und reinigen sie anschließend“, erklärt Daniel Pfeffer. Unternehmen, die dauerhaft mit HEAG FairCup kooperieren möchten, können zwischen verschiedenen Vertragslaufzeiten wählen. Da vorab bei vielen Interessierten Fragen auftauchen, bietet der Geschäftsführer individuelle Beratungstermine an. „Im persönlichen Gespräch klären wir, wie das offene Mehrwegpfandsystem funktioniert, welche HEAG FairCup‐Produkte die bisherigen Einwegverpackungen ersetzen können und mit welcher Stückzahl jeweils kalkuliert werden sollte.“

Weitere Informationen zu HEAG FairCup gibt es unter www.faircup. heag.de.

Quelle & Bild: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)