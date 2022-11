Die MusenSusen entdecken das Jagdschloss: „Konrad und die Weihnachtstiere“ – Szenische Führung mit den Handpuppen Nele & Ronja und den MusenSusen Kerstin & Heike

Teilen

Konrad hat den Ochsen und den Esel auf einem Bild in der Kapelle entdeckt. Die Weihnachtsgeschichte kennt er. An Weihnachten fühlt er sich immer ganz festlich. Konrad fragt sich, ob es den anderen Tieren auch so geht. Sind sie auch zur Krippe gegangen? Kennen die Tauben, Pferde und Leoparden auf den anderen Bildern überhaupt Weihnachten? MusenSuse Heike erzählt mit Konrad eine neue alte Geschichte über die Tiere und das Weihnachtsfest. Im Anschluss bastelt ihr euer eigenes Krippenbild mit Tieren.

Sonntag, 04.12.2022, 15:00-16:00 Uhr

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt)

Treffpunkt: Kasse MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Quelle & Bild: bioversum Jagdschloss Kranichstein