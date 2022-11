Stadtbibliothek lädt zum Sprachtreff „Dialog in Deutsch“ ein

Teilen

Die Stadtbibliothek Darmstadt bietet ab dem 1. Dezember 2022 immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr einen kostenlosen Gesprächskreis für Deutschlernende an. Die Treffen finden in der Hauptstelle der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Dialog in Deutsch“ wird von engagierten Ehrenamtlichen geleitet. Der Sprachtreff ist offen für alle, die ihre Deutschkenntnisse anwenden und sich im freien Sprechen üben möchten. In lockerer Atmosphäre tauschen sich die Teilnehmenden aus, knüpfen neue Kontakte und lernen viel über den Alltag in der neuen Heimat Deutschland, genauso wie über das Leben in den verschiedenen Herkunftsländern. Anders als im Deutschkurs gibt es keine Tests, wichtig ist der Spaß daran, miteinander Deutsch zu reden.