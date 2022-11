Wissenschaftsstadt Darmstadt nimmt an 4. Darmstädter Solar-Party teil

Teilen

Seit Anfang 2021 nimmt die Wissenschaftsstadt Darmstadt am sogenannten „Wattbewerb“ teil. Dieser bundesweite Wettbewerb fordert Städte und Gemeinden heraus, die lokale Energiewende durch den Ausbau von Photovoltaik schnellstmöglich voranzutreiben. Ziel ist es, die installierte Photovoltaik-Leistung zu verdoppeln.

„Der beschleunigte Ausbau der Photovoltaik als regenerative Energiequelle ist wichtiges klima- und umweltpolitisches Ziel des Darmstädter Magistrats. Die Energiewende hat neben dem Klimaschutz-Aspekt auch eine sehr demokratische Komponente. Bürgerinnen und Bürger, die lokale Wirtschaft und die Vereine sind u.a. die entscheidenden Treiber beim Ausbau erneuerbarer Energien in den Kommunen, denn sie verfügen über Flächen bspw. auf Hausdächern oder Balkonen, die wir zum Ausbau von Photovoltaik in Darmstadt dringend benötigen. Die Energiewende muss jetzt entschlossen angepackt und umgesetzt werden. Durch den ‚Wattbewerb‘ gewinnen alle: Stadtklima, Bürgerinnen und Bürger, die lokale Wirtschaft und die Vereine – jede zusätzliche Anlage bringt uns im Klimaschutz voran und verringert unsere Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle“, so Klimaschutzdezernent Michael Kolmer, der die Veranstaltung eröffnen wird. „Tatsächlich schlummert auch in der Heinerstadt ein riesiges Potential, um die reichlich verfügbare Sonnenenergie auf den Dächern zu „ernten“! Vielfach aber wissen Eigentümerinnen und Eigentümer von Einfamilienhäusern gar nicht, dass sich auch auf ihrem Dach eine PV-Anlage in kurzer Zeit wirtschaftlich rechnet und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ist“, so Kolmer weiter.

Um dieses Wissen zu vermitteln, führen heiner*energie und der BUND in Kooperation mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Freitag, 9. Dezember, von 17 bis 19.30 Uhr im Justus-Liebig-Haus, die nächste Darmstädter Solar-Party durch.

Zur Teilnahme an der kostenlosen Veranstaltung ist eine Anmeldung unter https://ztix.de/hp/events/14339/info erforderlich. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regelungen: https://liup.de/informationen-zum-corona-virus.

„Neben vielen Informationen zu Photovoltaik und zum kommunalen PV-Förderprogramm wollen wir den Interessierten auch die Möglichkeit bieten, für eine spätere Beratung Kontakt zur neuen Bürgersolarberatung aufzunehmen, die jetzt ihre Beratungstätigkeiten aufnimmt“, so Katharina Blau von heiner*energie.

Heiner*energie ist eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Energiewende in Darmstadt engagieren. Dabei werden neben Veranstaltungen zur Vermittlung von Wissen auch Sammelbestellungen für PV-Balkonmodule durchgeführt. Zudem baut die Gruppe derzeit ein Netzwerk zur Beratung rund um Photovoltaik auf. Informationen zu heiner*energie finden sich unter www.heinerenergie.de.

„Die Veranstaltung markiert den Start eines neuen nachbarschaftlichen und vorbildhaften Beratungsangebots – intensiv geschulte Ehrenamtliche stehen über die Webseite der Initiative heiner*energie für die Fragen aus der Bürgerschaft bereit und unterstützen vor Ort bei den Schritten auf dem Weg zur eigenen Photovoltaik-Anlage“, beschreibt Patrick Voos, Leiter des Amtes für Klimaschutz und Klimaanpassung, das unter der Schirmherrschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt stehende Projekt.

Derzeit haben sich 256 Städte für den „Wattbewerb“ angemeldet. Um faire Bedingungen zu gewährleisten, gibt es im Wettbewerb drei Kategorien: Städte bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, Großstädte und Gemeinden.

Das Ende des „Wattbewerbs“ ist erreicht, sobald die erste Großstadt ihre installierte Photovoltaik-Leistung (in Watt angegeben) verdoppelt hat. Gewinnerin in ihrer jeweiligen Kategorie ist jedoch die Kommune, die im Wettbewerbszeitraum am meisten Photovoltaik je Einwohnerin und Einwohner verbaut hat.

Mehr Informationen zum „Wattbewerb“ gibt es unter www.wattbewerb.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt