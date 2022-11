Weiterstadt Gräfenhausen: LKW-Brand vor Einkaufsmarkt

Teilen

Am frühen Montagmorgen (21.11.22) gegen 05:20 Uhr meldete der Fahrer eines Liefer-LKW einer Großbäckerei, dass sein LKW brennt. Zu diesem Zeitpunkt stand er zum Ausladen vor einem Einkaufsmarkt in der Schneppenhäuser Straße in Gräfenhausen. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen direkt im LKW ausgebrochen und könnte nach Einschätzung auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der entstandene Schaden am LKW wird auf ca. 50.000 Euro und der Verlust der Ladung auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen