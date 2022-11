Der Nikolaus kommt zur Grillhütte des Bezirksvereins Martinsviertel

Teilen

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022, kommt der BVM-Nikolaus mit einem Sack voller Obst, Nüssen und Süßigkeiten an die BVM-Grillhütte (Kastanienallee 17 in Darmstadt).

Ab 16 Uhr serviert der Bezirksverein Martinsviertel (BVM) Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen. (Denkt an die Umwelt: Bitte Trinkgefäße mitbringen).

Um 17 Uhr werden Weihnachtsgeschichten für die Kinder vorgetragen. Im Anschluss hat dann der leibhaftige Nikolaus sein Kommen angekündigt und wird für die artigen Kinder einiges in seinem großen Jutesack mitführen.

Quelle: Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)