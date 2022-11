Festakt 100 Jahre Akademie für Tonkunst

Teilen

Am Sonntag, den 20. November 2022 findet um 18 Uhr ein Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Akademie für Tonkunst in der Ludwigshöhstraße 120, 64285 Darmstadt statt. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der Veranstaltung, die von Oberbürgermeister Jochen Partsch eröffnet wird, eingeladen.

„Mit ihrem umfangreichen Bildungs- und Veranstaltungsangebot bildet die Akademie für Tonkunst seit nun 100 Jahren ein pulsierendes Zentrum im Herzen Darmstadts. In den Abteilungen des Hauses werden junge Menschen von der musikalischen Früherziehung bis zum fertigen Meisterstudenten begleitet. Die Akademie steht aber auch allen Menschen offen, die Neugier und Leidenschaft für alle Musikströmungen mitbringen. Dabei werden sie in einem familiären Campus von hoch qualifizierten Dozentinnen und Dozenten und einem modern organisierten Team unterstützt. Ich gratuliere der Akademie für Tonkunst zu diesem runden Jubiläum und lade alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, diesen Festakt gemeinsam mit uns zu feiern“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Die Gründung der Akademie für Tonkunst datiert zwar zurück ins Jahr 1851, mit der Übernahme in städtische Trägerschaft vor genau 100 Jahren, wurde aber der Grundstein für die international beachtete Einrichtung gelegt. Die Akademie für Tonkunst ist damit eine der ältesten Musikausbildungsstätten in Deutschland. Heute verfügt das modern gestaltete Gebäude über einen großen und kleinen Konzertsaal, zahlreiche Unterrichts- und Übungsräume, einen Kammermusiksaal, sowie ein Tonstudio und eine umfangreiche Musikbibliothek.

„Aus der Akademiegemeinschaft gehen gesellschaftlich mündige Individuen hervor, die den Herausforderungen unserer Zeit mit Toleranz und kritischer Phantasie begegnen. Diese Fähigkeiten sind gerade jetzt unverzichtbar“, erklärt Partsch abschließend.

Die Gäste dürfen sich auf kurzweilige Musikbeiträge von Beethoven bis DJ-Sounds freuen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt