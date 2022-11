Adventskonzert im Staatstheater Darmstadt im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Teilen

In diesem Jahr findet das beliebte Adventskonzert als Abschlussveranstaltung des Programms für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Sonntag, 4. Dezember 2022 im Großen Haus des Staatstheater Darmstadt um 10.30 und 13 Uhr statt. Begleitet wird die Veranstaltung vom Instrumentalverein Darmstadt 1882 e.V. In diesem Jahr werden Stücke von Mozart, Johann Strauss (Sohn) und Wagner gespielt.

Der Bariton Brett Carter wird vom Instrumentalorchester unter der Leitung von Mihail Katev, begleitet. Das Ballett der Edith-Stein-Schule, geleitet von Ann-Kathrin Widl-Stroth, wird das Konzert tänzerisch untermalen. Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr wieder Iris Stromberger.

Karten sind erhältlich im Stadtfoyer, Luisenplatz 5 a, montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 17.30 Uhr, freitags, von 8 bis 15 Uhr; bei der Bezirksverwaltung Eberstadt, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und bei der Bezirksverwaltung in Wixhausen, montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 Uhr bis 16 Uhr.

Der Preis pro Karte beträgt 7,50 Euro.

Bei dem Adventskonzert handelt es sich ausschließlich um eine Veranstaltung für Darmstädter Seniorinnen und Senioren ab dem 65. Lebensjahr mit Wohnsitz in Darmstadt. Es wird gebeten, einen entsprechenden Nachweis beim Kauf der Karten vorzulegen. Die Kartenabgabe ist auf maximal vier Karten pro Abholerin und Abholer beschränkt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt