Wissenschaftsstadt Darmstadt, Jüdische Gemeinde Darmstadt und Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Darmstadt gedenken der Pogromnacht des 9./10. November 1938

Gemeinsam gedenken die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Jüdische Gemeinde Darmstadt und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Darmstadt e.V. am Mittwoch, 9. November 2022, um 17 Uhr in der Synagoge in der Wilhelm-Glässing-Straße 26 der Zerstörung von circa 1400 jüdischen Gotteshäusern sowie der Ermordung von mehreren hundert Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland im Zuge der von den Nationalsozialisten initiierten und organisierten Pogromnacht bzw. Pogrome im November 1938.

Im Rahmen der Gedenkveranstaltung wird der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt der Ereignisse des 9. November 1938 durch Kranzniederlegungen an den Mahnmalen gedenken. Zu der Gedenkveranstaltung sind die Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter eingeladen.

„Antisemitismus, Rassismus und Nationalsozialismus haben unzähligen Menschen schlimmes, nicht wiedergutzumachendes Unheil zugefügt. Zusammen mit unseren Freundinnen und Freunden von der Jüdischen Gemeinde Darmstadt und den Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern erinnern wir an das Leid, das die menschenverachtende nationalsozialistische Diktatur ihren Opfern zugefügt hat. Gemeinsam machen wir deutlich, dass wir entschieden gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung eintreten und auch in einer von Krieg, Ungewissheit und Unsicherheit geprägten Gegenwart daran festhalten, uns für ein friedliches, solidarisches Miteinander in einer weltoffenen Stadt und Gesellschaft einzusetzen“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt