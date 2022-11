Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung – Zeugen gesucht

Nachdem Zeugen der Polizei am frühen Samstagmorgen (05.11.22) eine Schlägerei auf dem Darmstädter Marktplatz meldeten, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen aus noch nicht bekannten Gründen gegen 4.30 Uhr in Streit geraten, wobei ein 23-Jähriger aus Zwingenberg von mindestens fünf Personen geschlagen und getreten worden sein soll. Infolge der handfesten Auseinandersetzung erlitt der junge Mann Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen hat. Einer der Akteure wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte eine „athletische Figur“ und trug einen dunklen Trainingsanzug. Seine Haare sollen sehr hell und „sehr kurz“ gewesen sein.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Ermittelnden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen