RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof vorübergehend geschlossen

Die RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof Darmstadt ist derzeit wegen Reparaturarbeiten vorübergehend geschlossen. Das Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz ist weiterhin montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags zwischen 9 Uhr und 13 Uhr. Am Samstag (29.10.22) ist die Öffnungszeit des Kundenzentrums bis 15 Uhr verlängert.