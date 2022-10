Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zum Girls-Fun-Day 2022

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause ist der Girls-Fun-Day wieder da. Am Montag, 24. Oktober 2022, dem ersten Herbstferientag, lädt die Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt zusammen mit der Sportkreisjugend Darmstadt-Dieburg von 10 bis 15 Uhr wieder alle Mädchen ab 8 Jahren zu einem gemeinsamen Tag mit viel Bewegung und Action in die Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord (Alsfelder Str. 29) ein.

„Diese tolle Veranstaltung ist ja schon lieb gewordene Tradition in Darmstadt“, erläutert Bürgermeisterin und Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz. „Darauf zwei ganze Jahre verzichten zu müssen, war sicher nicht so schön, denn hier geht es ja um gemeinsamen Spaß an Bewegung. Gerade darauf mussten Mädchen leider vielfach verzichten. Zusammen mit den Aqua Days für die Wasserratten haben wir doch hier ein wunderbares Angebot, das allen Teilnehmerinnen ordentlich Spaß bringen kann“, so die Bürgermeisterin.

Der Tag findet ganz ohne Jungs statt und ist ausschließlich Mädchen gewidmet, die sich sportlich gerne mal ausprobieren möchten. Es besteht die Möglichkeit an zwei von insgesamt sechs angebotenen Workshops teilzunehmen, die verschiedenen Sportarten auszuprobieren und kennenzulernen. Wichtig: Sportliche Vorerfahrungen sind nicht notwendig. Alle Mädchen können teilnehmen, im Vordergrund steht der Spaß und die Lust an Bewegung und nicht der Platz auf einem Podest. Hier besteht die Möglichkeit eigene Fähigkeiten und Grenzen kennenzulernen, natürlich ohne jegliche Bewertung oder Beobachtung.

Gestartet wird um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Zumba Warm-up. Nach einer kurzen Vorstellung der verschiedenen Workshops können sich die Mädchen* selbst einem Workshop zuteilen. In diesem Jahr werden Sportarten wie Rollstuhlbasketball, Tik Tok-Dances und Capoeira angeboten. Nach dem einstündigen Workshop und einer kleinen Präsentation des Erlernten können die Mädchen bei einem gemeinsamen, kostenlosen Mittags-Snack neue Kräfte für eine zweite Workshoprunde am Nachmittag sammeln. Hier besteht die Möglichkeit noch eine weitere Sportart kennenzulernen. Die daran anschließende Präsentation schließt den gemeinsamen Tag ab.

Da das Angebot des Girls- Fun- Day für die Mädchen gänzlich kostenfrei ist, sind lediglich Sportkleidung und Sportschuhe mit heller Sohle mitzubringen sowie Motivation einen sportlichen Tag mit anderen Mädchen zu verbringen.

Einen großen Dank spricht Bürgermeisterin Akdeniz der Sparkasse Darmstadt aus, die den Girls-Fun-Day 2022, wie auch schon die Aqua Days in den Osterferien, in diesem Jahr unterstützt: „So wird es möglich, dass die Mädchen die Veranstaltung mit einem ‚Goodie‘ verlassen können, das sie auch im Alltag gut gebrauchen können und das dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung trägt. Was es ist, erfahren die Teilnehmerinnen aber erst vor Ort“, so Akdeniz abschließend.