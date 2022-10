Forschung zum Anfassen: Tag der offenen Tür im Institut für Materialwissenschaft

Materialien gestalten unsere Zukunft: effizientere Windenergieanlagen, Smartphones mit immer neuen Funktionen, nachhaltigere Gebäude, leistungsfähigere Computer, Elektroautos mit mehr Reichweite, grüner Wasserstoff – all das wirtschaftlich und ressourcenschonend. Dafür braucht es neue, maßgeschneiderte Hochleistungsmaterialien, die die Grundlage der Technologien von morgen bilden. An der TU Darmstadt wird genau daran geforscht – immer mit dem Ziel, innovative Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu erarbeiten. Um diese Forschung für die breite Öffentlichkeit erlebbar zu machen, öffnet das Institut für Materialwissenschaft seine Türen am Campus Lichtwiese.

Am 15. Oktober 2022 in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: mit Führungen durch die Labore, kurzweiligen Vorträgen zu aktuellen Forschungsthemen, einem Mitmach-Angebot für Kinder vom DLR_School_Lab und vielen Experimenten zum Anfassen und Mitmachen. Unter anderem können Besucherinnen und Besucher auf einem echten Hoverboard schweben oder mittels einer Virtual Reality Brille in die Atomstruktur einzelner Materialien eintauchen.

Ein besonderes Programm erwartet Schülerinnen und Schüler, die sich für ein Studium im MINT-Bereich interessieren. In einem speziellen Event zur Studien- und Berufsorientierung ab 13.00 Uhr gibt es neben den klassischen Infos zum Studium Berichte aus dem Berufsleben von ehemaligen Materialwissenschafts-Studierenden und Gespräche mit Studierenden und Forschenden. Auch eine spezielle Hausführung wird angeboten. Tipp: Wer sich im Vorfeld über die Veranstaltungs-Webseite anmeldet, sichert sich einen Platz und erhält ein Infopaket inklusive Essensgutschein für die Food Trucks. Solange der Platz reicht, sind natürlich auch Kurzentschlossene herzlich willkommen.

Alle Infos zur Veranstaltung gibt es hier: www.mawi.tu-darmstadt.de/wdm

Hintergrund

Das Institut für Materialwissenschaft ist ein Teilfachbereich der TU Darmstadt und am Campus Lichtwiese angesiedelt. Mit 22 Professorinnen und Professoren und etwa 600 Studierenden ist es ein kleiner Fachbereich, der familiäre Strukturen zum Forschen und Studieren schafft. Neben dem B.Sc. Materialwissenschaft bietet die TU Darmstadt auch den internationalen M.Sc. Materials Science an.

Quelle: TU Darmstadt