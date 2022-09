Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt bewilligt Zuschuss im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung für Projekt in der Mahalia-Jackson-Straße (Lincoln-Siedlung)

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am 21. September 2022 beschlossen, den Bau von 56 sozial geförderten Wohnungen in der Mahalia-Jackson-Straße in der Lincoln-Siedlung zu bezuschussen. Der Zuschuss für die FBW Projekt II GmbH beträgt 1.601.000 Euro. Die städtische Förderung ist daran geknüpft, dass das Unternehmen auch die entsprechende hessische Landesförderung in Anspruch nimmt.

„Dieses Projekt zeigt, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit der Umsetzung des Städtebaulichen Vertrages zur Lincoln-Siedlung wieder ein Stück vorankommt und durch sinnvolle Quartiersentwicklungen auf den ehemaligen Konversionsflächen den Bestand an notwendigen sozial geförderten Wohnungen ausbaut. Durch das Neubauprojekt der FBW II GmbH entstehen hier 278 neue, darunter 56 sozial geförderte Wohnungen“, erläutert Bürgermeisterin und Wohnungsdezernentin Barbara Akdeniz. „37 Wohnungen im Bereich der geringen und 19 Wohnungen im Bereich der mittleren Einkommen werden ein gutes Zuhause für die berechtigten Menschen nach der Förderrichtlinie der Wissenschaftsstadt Darmstadt für den Mietwohnungsbau sein“, so Akdeniz.

Folgende sozial geförderte Wohnungen werden geschaffen: 20 Zweizimmerwohnungen für Einzelpersonen, 18 Dreizimmerwohnungen, 16 Vierzimmerwohnungen und 2 Siebenzimmerwohnungen. Die Größe der Wohnungen liegt zwischen 46 und 141,1 Quadratmetern. Insgesamt entstehen somit etwas mehr als 3.860 Quadratmeter sozial geförderter Wohnraum. 20 sozial geförderte Wohnungen werden barrierefrei, eine davon wird als rollstuhlgerechte Wohnung nach DIN 18025 mit „R“ erschlossen. Die Durchschnittseinstiegsmiete der 37 Wohnungen für Haushalte mit geringen Einkommen wird bei 6,75 Euro je Quadratmeter liegen, die für die 19 Wohnungen für Haushalte mit mittleren Einkommen bei 8,10 Euro je Quadratmeter. Die Beträge entsprechen der Richtlinie der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Förderung des Mietwohnungsbaus.

„Zum 1. September 2022 lagen dem Amt für Wohnungswesen 2.087 Bewerbungen für eine Wohnung für Haushalte mit geringen Einkommen vor. Hinzu kamen 387 Bewerbungen für eine Wohnung für Haushalte mit mittleren Einkommen. Dem stehen derzeit 5.530 sozial geförderte Wohnungen gegenüber, für die Belegungsbindungen bestehen. Da die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum unverändert groß ist, müssen wir weiterhin handeln und es zählt jede neue sozial geförderte Wohnung, ob durch Neubau, Modernisierung oder den Ankauf von Belegungsrechten“, führt Akdeniz weiter aus. „Da sich letztes Jahr auch 540 Haushalte aus umliegenden Gebietskörperschaften um sozial geförderte Wohnungen in Darmstadt beworben hatten, ist es dringend notwendig, dass die Schaffung von geförderten Wohnungen in ganz Südhessen zu einem Ausgleich auf dem Wohnungsmarkt beiträgt. Dies kann nicht allein durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt erfolgen“, so Akdeniz.

Die Vorlage wird der Stadtverordnetenversammlung am 20. Oktober 2022 zur Zustimmung vorgelegt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt