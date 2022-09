BUND Darmstadt – Online-Vortrag Lichtverschmutzung – die künstliche Aufhellung der Nacht – Plädoyer für eine natürliche Nacht

Der Vortrag am Tag der Earth Night betrachtet Auswirkungen von Außenbeleuchtung auf Tiere, Pflanzen und den Menschen, erläutert Lichtintensität und Lichtfarbe, zeigt Beispiele wie vorhandene Situationen verbessert werden können, damit Licht nicht zur tödlichen Falle für nachtaktive Insekten und andere Tiere wird, aber dennoch unserem Sicherheitsbedürfnis genügt. Der Online-Vortrag in Kooperation des BUND mit der Volkshochschule Darmstadt und der Volkssternwarte Darmstadt sowie dem Hessischen Netzwerk gegen Lichtverschmutzung findet statt am Freitag, 23. September 2022 um 18 Uhr. Die Einwahl erfolgt über den Link www.bund-darmstadt.de/webkonferenz

Mehr Informationen auf www.bund-darmstadt.de unter Termine.