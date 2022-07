Wissenschaftsstadt Darmstadt gedenkt am 20. Juli der Widerstandskämpferinnen und -kämpfer gegen die nationalsozialistische Diktatur mit Kranzniederlegung auf dem Waldfriedhof

Am 20. Juli 1944 scheiterten das Attentat auf Adolf Hitler und der geplante Sturz der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. In Gedenken an den 78. Jahrestag des Hitler-Attentats und an die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer, die in Verbindung mit dem Attentat von den Nationalsozialisten bis zum Kriegsende umgebracht wurden, wird Oberbürgermeister Jochen Partsch am Donnerstag, 20. Juli 2022, um 11 Uhr an der Gedenkstätte auf dem Darmstädter Waldfriedhof einen Kranz niederlegen.

„Auch wenn das Attentat auf den Diktator scheiterte: Das Handeln und der Mut der Frauen und Männer, in schier aussichtsloser Lage das Attentat zu wagen, um die nationalsozialistische Terrorherrschaft in Deutschland und Europa zu beenden, beeindruckt noch heute. Mit der Kranzniederlegung erinnern wir an das Opfer, dass die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer auf sich genommen haben, um den von Krieg, Terror und Massenmord heimgesuchten Kontinent von dem NS-Regime zu befreien. Das Attentat erinnert uns zugleich daran, dass unsere Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern etwas, für das man sich jeden Tag auf’s Neue einsetzen muss“, so Partsch.

Zur Gedenkfeier sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Treffpunkt ist am Eingang des Waldfriedhofs.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt