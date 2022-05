Krisenstab zum Krieg gegen die Ukraine: 272 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in Darmstädter Schulen

Der Krisenstab der Wissenschaftsstadt Darmstadt zum Krieg gegen die Ukraine hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Mai 2022, weiter mit den beiden Themenfeldern Unterbringung von Geflüchteten und Unterstützung der Darmstädter Partnerstadt Uzhhorod in der aktuellen Krisensituation beschäftigt.

Wie die AG „Unterbringung“ berichtet, sind bisher 1542 Schutzsuchende aus der Ukraine offiziell in Darmstadt registriert. Davon sind 470 Personen in Hotels, 85 vom Amt für Soziales und Prävention in private Haushalte vermittelt und 672 bei Freunden, Familie oder Bekannten untergebracht. Die Zahl der geflüchteten Menschen, die bereits eine eigene Wohnung in Darmstadt gefunden haben, ist weiter auf 315 gestiegen.

Wie das Staatliche Schulamt mitteilt, wurden die Beratungen für ukrainische Kinder und Jugendliche zur Aufnahme in die Darmstädter Schulen erfolgreich weitergeführt: Hier konnten seit Beginn des Angebots insgesamt 330 Beratungsgespräche im Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) in Darmstadt durchgeführt werden. Das Angebot richtet sich an alle schulpflichtigen und berufsschulberechtigten Neuankömmlinge sowie deren Familien. Ziel der Beratung ist es, den Sprach- und Lernstand der Kinder und Jugendlichen festzustellen und eine für sie passende Schule zu finden. So konnten inzwischen 272 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in die Schulen der Wissenschaftsstadt erfolgreich aufgenommen werden, der Großteil in die Sekundarstufe I (124), gefolgt von den Grundschulen (93) und den Intensivklassen (55).

Auch die Planungen für die Übergabe des vom Verein „Unternehmer für Darmstadt e.V.“ gespendeten Minibusses gehen weiter. Anlässlich des bevorstehenden Europawochenendes vom 10. bis 11. Juni 2022 in Darmstadt, ist geplant, den Minibus einer Delegation aus Vertreterinnen der Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft aus Uzhhorod zu übergeben.

Darüber hinaus sind auch die Planungen für die große Spendenaktion der bauverein AG weiter vorangeschritten: die Hilfslieferung hauptsächlich mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und medizinischen Gerät soll am 31. Mai 2022 Richtung Uzhhorod aufbrechen.

„Unser Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauvereins und den Mitgliedern des Vereins ‚Unternehmer für Darmstadt‘ für ihre große Hilfs- und Spendenbereitschaft“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt