Mit der Ausstellung „Matthias Berthold ATMEN“ ist das Kunstforum der TU Darmstadt bis zum 30. Oktober 2022 erneut im Außenraum aktiv. Bertholds Werke zeichnen sich durch seine intensive Beschäftigung mit dem Alltäglichen und der Wirkung von Sprache und dem geschriebenen Wort aus. Der Titel ATMEN bezieht sich auf eine seiner rund vierzig „Anweisungen“, die innerhalb des Aktionszeitraumes auf Schildern überall im Stadtgebiet zu finden sind. Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet die Ausstellung. Einige Highlights der nächsten Zeit: Am Donnerstag, 19. Mai, 18.00 Uhr, gibt es eine experimentelle Tour in englischer Sprache, Treffpunkt ist der Buxbaum-Kiosk am Kantplatz. Am Donnerstag, 23. Juni, 18.00 Uhr, wird in Kooperation mit dem Sinfonieorchester der TU Darmstadt das partizipative Konzert „In C“ von Terry Riley aufgeführt, ein Klassiker der Minimalmusik (Ort: TU Darmstadt, Gebäude S1/03, Kunstforum der TU Darmstadt, Hochschulstr. 1, 64289 Darmstadt).

