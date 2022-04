„Dialog in Deutsch“: Gesprächskreis in der Stadtteilbibliothek Kranichstein startet wieder

Nach langer Corona-Pause startet ab dem 27. April 2022 wieder der Gesprächskreis“ „Dialog in Deutsch in der Stadtteilbibliothek Kranichstein, Bartningstraße 33 (im Gebäude der Erich-Kästner-Schule). Jeden Mittwoch um 16.30 Uhr gibt es dort dann dieses Angebot für alle, die Deutsch lernen. In lockerer, oft vertrauter Runde können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihr Leben, ihren Alltag und aktuelle Themen austauschen. Fast nebenbei geht es auch darum, mit Deutsch als zweiter Sprache vertrauter zu werden.

Den Sprachtreff gibt es seit 2014, in der Vergangenheit kamen Teilnehmende aus über 40 Ursprungsnationen. Nun werden auch Teilnehmende aus der Ukraine erwartet. Dass dieses Angebot immer gerne angenommen wurde, liegt auch an der guten Arbeit der Ehrenamtlichen. Zurzeit sind es fünf Frauen, sie führen jeweils zu zweit durch das Gespräch. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird auf einen Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden geachtet, ihre Zahl ist auf zehn begrenzt. Auch wird regelmäßig gelüftet werden. Die Teilnehmenden entscheiden, ob sie Maske tragen möchten oder nicht. In den Schulferien findet der „Dialog in Deutsch“ nicht statt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt