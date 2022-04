Für Sonntag, 24. April 2022 um 14:30 Uhr lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum „Sonntagsspaziergang auf den Spuren der Wildkatze im Kranichsteiner Forst“ ein.

Wald ist nicht nur Erholungs- und Erlebnisraum für uns Menschen sondern ist Voraussetzung für das Vorkommen vieler heimischer Tier- und Pflanzenarten. Beim Spaziergang wird verschiedenen Fragen nachgegangen wie „Ist die seltene Europäische Wildkatze ein weggelaufener Stubentiger? Was sind Lockstöcke?“ Erläutert werden Lebensraum und Lebensweise und welchen Gefahren Wildkatzen ausgesetzt sind. Nebenbei schauen wir nach den Frühjahrsblühern im Ostwald.

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr an der Bushaltestelle Oberwaldhaus am Steinbrücker Teich in der Dieburger Straße.