Kranichstein: Zivilfahnder nehmen mehrfach gesuchten Straftäter fest

Südhessische Zivilfahnder haben am Samstag (26.03.22) einen bundesweit und mehrfach gesuchten Straftäter im Darmstädter Stadtteil Kranichstein festgenommen. Unter anderem wegen Bedrohungsdelikten und schwerem Raub lagen mittlerweile drei Untersuchungshaftbefehle gegen den 36-Jährigen vor. Da der Gesuchte jedoch untergetaucht war, konnten diese, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Wetzlar, Gießen und dem Landgericht Köln, bislang noch nicht vollstreckt werden. Im Rahmen der Ermittlungen spürten ihn die Fahnder in der Gruberstraße auf und nahmen ihn gegen 16 Uhr widerstandslos fest. Noch am Folgetag wurde der Wohnsitzlose einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann unverzüglich in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen