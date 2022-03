Traisa: Ehepaar in Wohnung überfallen – Täter flüchten mit Geld und Schmuck – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mindestens zwei noch unbekannte Täter haben am Montag (28.03.22) ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung in der Wiesenstraße in Traisa überfallen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die Ermittlungen wegen des schweren Raubes übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen gegen 23 Uhr in die Wohnung des Ehepaars eingestiegen, hatten dort den 82-Jährigen und seine 77 Jahre alte Frau gefesselt und die Herausgabe von Geld sowie Wertgegenständen gefordert.

Nachdem die Unbekannten mit ihrer Beute geflüchtet waren, gelang es der 77-jährigen Seniorin sich zu befreien und Hilfe zu holen. Die alarmierten Polizeibeamten lösten sofort eine groß angelegte Fahndung nach den flüchtigen Straftätern aus. Die Fahndung verlief bislang jedoch ohne Erfolg.

In diesem Zusammenhang suchen die ermittelnden Beamten von der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die die flüchtenden Täter beobachten konnten. Eine Personenbeschreibung liegt den Beamten derzeit nicht vor.

Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Hinweis: Aus Rücksicht auf die laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen