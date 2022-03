Grunderneuerung der Frankfurter Straße: Busse statt Bahnen nach Arheilgen und Kranichstein

Am 9. April 2022 beginnen die Bauarbeiten zur Grunderneuerung der Frankfurter Straße zwischen Landwehr- und Kahlertstraße. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die e-Netz Südhessen und die HEAG mobilo erneuern gemeinsam die Infrastruktur. Mit einer modernen Gleisanlage, breiten Fußwegen und beidseitigen Radwegen wird die Mobilität gestärkt, zudem werden Versorgerleitungen im Untergrund erneuert. Die Bauarbeiten dauern bis Herbst 2023, in diesem Zeitraum kommt es im Bereich der Frankfurter Straße zu wechselnden Umleitungen und Ersatzverkehren.

Schienenersatzverkehr in den Osterferien

Die erste Phase des Ersatzverkehrs gilt in den hessischen Osterferien von 9. bis 24. April. Auf den Straßenbahnlinien 5, 6, 7 und 8 verkehren zwischen dem Luisenplatz und den Endhaltestellen „Arheilgen Dreieichweg“ bzw. „Kranichstein Bahnhof“ Busse statt Bahnen als Linien 5E, 7E und 8E. Die Ersatzbusse verkehren im 7,5-Minuten-Takt.

Die Änderungen im Einzelnen:

Die Linie 3 verkehrt über die Rheinstraße. Abfahrt am Luisenplatz an den Plätzen 1 und 6 vor dem Luisencenter.

Die Linie 5 verkehrt als Ersatzbuslinie 5E zwischen Luisenplatz und „Kranichstein Bahnhof“ über die Haltestelle „Schloss“. Abfahrt am Luisenplatz an Platz 2 vor dem Merck-Haus. Die Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“, „Pallaswiesenstraße“ und Rhönring entfallen. Die Haltestellen „Nordbad“ „Eissporthalle“, „Gruberstraße“, „Esselbornstraße“ und „Institutszentrum“ sind an den Fahrbahnrand verlegt. Die Haltestelle „Borsdorffstraße“ befindet sich ersatzweise in der Jägertorstraße auf Höhe der Bauverein AG, die Haltestelle „Messplatz“ südlich des Kreisels in der Arheilger Straße.

Die Linien 6 und 8 verkehren im Abschnitt zwischen Willy-Brandt-Platz und Hauptbahnhof über die Bismarckstraße.

Die Linie 7 verkehrt wochentags tagsüber nur zwischen „Eberstadt Frankenstein“ und der Haltestelle „Kongresszentrum“.

Zwischen Luisenplatz und Arheilgen Dreieichweg verkehren die Ersatzbuslinien 7E und 8E. Abfahrt am Luisenplatz an Platz 3 vor dem Merck-Haus. Die Haltestelle „Pallaswiesenstraße“ ist in die Kasinostraße an die Einmündung der Wilhelm-Leuschner-Straße verlegt. Die Haltestellen „Rhönring“, „Merck“ und „Maulbeerallee“ befinden sich am Fahrbahnrand.

Die Fahrradmitnahme und der Kauf von Fahrkarten sind in den Bussen des Schienenersatzverkehrs leider nicht möglich. Tickets können an Automaten und in der kostenlosen App der HEAG mobilo gekauft werden.

Umleitung für Regionalbusse

Die Buslinien WE1, WE2, X14, X15 und n71 fahren in den Osterferien eine Umleitung. Die Haltestelle „Pallaswiesenstraße“ ist stadtauswärts an die Haltestelle „Kahlertstraße“ der Linie L verlegt, stadteinwärts in die Kasinostraße an die Einmündung der Wilhelm-Leuschner-Straße. Auf den Linien X14 und X15 entfällt die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“.

Einschränkungen nach den Osterferien

Nach den Osterferien verkehrt die Linie 4 zwischen „Kranichstein Bahnhof“ und „Arheilgen Dreieichweg“ als Pendelverkehr über das neue Gleisdreieck in der Alsfelder Straße. An der Haltestelle „Nordbad“ besteht Anschluss an die Ersatzbusse Richtung Luisenplatz. Über weitere Details informiert die HEAG mobilo zeitnah.

Mehr Informationen

Die HEAG mobilo setzt vor und zu Beginn der Baumaßnahmen Infopersonal an zentralen Haltestellen ein. Die Änderungen sind in einem Flyer zusammengefasst. Dieser steht auf heagmobilo.de/frankfurter-strasse zum Download zur Verfügung. Blinde und sehbehinderte Menschen finden dort auch schriftliche Wegbeschreibungen zu den Ersatzhaltestellen. Die Fahrpläne stehen in Kürze auf heagmobilo.de/fahrplaene zur Verfügung. Der Flyer liegt ab Anfang April 2022 zusätzlich im Kundenzentrum am Luisenplatz zur Mitnahme aus.

Download: Flyer Grunderneuerung Frankfurter Straße – Linienänderungen in den Osterferien (PDF, 158 KB)

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH