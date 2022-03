Wissenschaftsstadt Darmstadt organisiert Impfaktion im Jugendzentrum ‚Go-In‘ für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt organisiert für Donnerstag, 31. März 2022, von 15 bis 18 Uhr eine Impfaktion im Jugendzentrum Go-In in der Kirnbergerstraße 12 in Eberstadt. Angesprochen sind alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren. Es werden sowohl ein Arzt und mehrere Arzthelferinnen und Arzthelfer anwesend sein, die den Prozess begleiten. Geimpft wird in mehreren Impfkabinen, die es ermöglichen, gleichzeitig mehrere Personen zu impfen. Arzt- oder Aufklärungsgespräche sind möglich. Alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren müssen mit einer erziehungsberechtigten Person erscheinen. Jugendliche ab 16 Jahren können auch mit einer entsprechenden Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten geimpft werden. Die Aktion wurde in enger Abstimmung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendzentrums, dem mobilen Impfteam des DRK und dem Darmstädter Gesundheitsamt geplant.

Bürgermeisterin Barbara Akdeniz: „Ich freue mich, dass wir mit dieser Aktion noch einmal gezielt Impfungen für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler anbieten können. Eine vollständige Impfung ist nach wie vor der beste Schutz vor schwerer Erkrankung bei einer Infektion mit dem Coronavirus.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt