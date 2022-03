Beleidigt und mit Flasche geworfen – Unbekannter Mann gerät im Bus außer Rand und Band

Männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, graue mittellange Haare, bekleidet mit einer weißen Jacke sowie einer dunklen Hose. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Dienstagabend (15.03.22) in Darmstadt in einem Linienbus 673, mit Fahrtrichtung Dieburg, augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung außer Rand und Band geriet. Gegen 17.30 Uhr beleidigte und bedrohte er den Fahrer des Busses und bewarf zudem einen weiteren Fahrgast mit einer Flasche, die den Insassen an der Schulter traf. An der Bushaltestelle „Marktplatz“ wurde der Unbekannte des Busses verwiesen. Hier entfernte er sich auf seinem mitgeführtem orangefarbenen Fahrrad.

Die Polizei (Kommissariat 43) hat gleich mehrerer Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der beschriebenen Person unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen