Sonderimpftermine für Impfungen mit Nuvaxovid®

Das Gesundheitsamt für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg erhält in der KW 09/2022 eine erste Lieferung mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid®. Der Impfstoff der Firma Novavax ist von der STIKO für Impfungen von Menschen ab 18 Jahren – ausgenommen davon sind Schwangere und Stillende – empfohlen.

Verimpft wird Nuvaxovid® an Sonderimpftagen am 1., 3. und 4. März 2022 in der Impfambulanz in der Bessunger Straße. In der Impfambulanz in Pfungstadt sind die Sonderimpftage mit Nuvaxovid® am 1., 3., 4. und 5. März 2022. Termine können über das Buchungsportal online auf www.darmstadt.de oder https://www.liup.de/impfambulanzen vereinbart werden.

Ohne Termin geimpft wird weiterhin jeden Mittwoch in der Zeit von 12 bis 18.30 Uhr in der Impfambulanz in der Bessunger Straße in Darmstadt sowie in den Ambulanzen von Reinheim und Pfungstadt. Wer sich immunisieren lassen will, muss folgende Unterlagen mitbringen: Ausweis (Personalausweis oder Reisepass), Impfausweis und Krankenkassenkarte sowie der ausgefüllte aktuelle Aufklärungsbogen und Anamnesebogen. Die Dokumente stehen zum Download auf der Seite des RKI zur Verfügung.

Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gibt es am Samstag. 26. Februar 2022, im darmstadtium noch freie Termine. Der nächste Impftag für Kinder ist dann wieder am Samstag, 12. März 2022. Termine können über die oben genannten Seiten von Stadt und Gesundheitsamt gebucht werden.