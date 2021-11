Wissenschaftsstadt Darmstadt versteigert Dahlien-Knollen auf der Rosenhöhe

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger für Freitag, 26. November 2021, um 14 Uhr ins Rosarium (Weiße Pergola an den Wasserbecken) auf der Rosenhöhe zur Versteigerung von Dahlien-Knollen ein. Dahlien sind in den hiesigen Breiten leider nicht winterhart. Die Knollen müssen daher im Herbst ausgegraben und im Keller frostfrei überwintert werden.

Im Rosarium hatte das Grünflächenamt in diesem Jahr erstmalig Dahlienbeete angelegt. Diese haben sich prächtig entwickelt und den ganzen Sommer unermüdlich geblüht. Doch jetzt wird es Zeit, die Pflanzen in ihr Winterquartier zu bringen. Wer an der Versteigerung teilnehmen möchte, sollte eine eigene Tüte, einen Sack oder eine Tasche mitbringen.