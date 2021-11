Bessere Sicht beim Überqueren der Straße: Wissenschaftsstadt Darmstadt wandelt in Eberstadt zwei Pkw-Stellplätze in Fahrrad-Stellplätze um

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat vor Kurzem in der Heidelberger Landstraße in Eberstadt, in Höhe der barrierefreien Querung an der Dreifaltigkeitskirche, durch die Umwandlung von zwei Pkw-Stellplätzen in Fahrradabstellplätze für eine Verbesserung der Sichtbeziehungen in diesem Bereich gesorgt. Dort fahren täglich über zwanzig Straßenbahnen sowie die Busse der Linie EB entlang. In der morgendlichen Spitzenstunde queren dort mehr als fünfzig Zufußgehende die Straße. Von dieser Verbesserung der Sichtbeziehungen profitieren auch die Schulkinder, denn der Schulwegeplan der Ludwig-Schwamb-Schule sieht für die Kinder, die aus der Odenwaldstraße oder der Schlossstraße kommen, vor, dass sie die Heidelberger Landstraße an der dortigen barrierefreien Querungshilfe überqueren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt