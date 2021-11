Heinerbike gewinnt 1. Platz beim VCD Aktivenwettbewerb

Der VCD Landesvorstand Hessen gratuliert dem Kreisverband VCD Darmstadt-Dieburg ganz herzlich zum ersten Platz beim VCD Aktivenpreis, der am vergangenen Sonntag im Rahmen der Bundesdelegiertenversammlung des ökologischen Verkehrsclubs Deutschlands für das kostenlose Lastenradleihsystem „Heinerbike“ vergeben wurde.

Martin Huth hat das Projekt 2018 in Darmstadt mit fünf Lastenrädern gestartet. Zwischenzeitlich kam noch ein Lastenrad an der TU Darmstadt hinzu. Dank einer Kooperation des VCD Darmstadt-Dieburg mit dem Naturkostanbieter Alnatura und Riese & Müller wurde die Flotte im April 2021 auf 14 Räder erweitert, eines steht sogar südlich von Darmstadt am Alnatura-Markt im ländlichen Alsbach-Hähnlein.

Das Angebot wird sowohl in Darmstadt als auch in Alsbach-Hähnlein sehr gut angenommen. Jörn Strüber, stellvertretender Vorsitzender des VCD Darmstadt-Dieburg , wundert das nicht, schließlich könne man in einem Lastenrad genauso viel transportieren wie in einem Kleinwagen. Er hofft, dass die Nutzung der Lastenräder so überzeugt, dass zukünftig immer mehr Menschen auf den Zweit- oder Erstwagen verzichten und stattdessen ihre Mobilität nachhaltiger organisieren. Ein Lastenrad ist sowohl als Elterntaxi zur KiTa, als auch für Getränke- und Großeinkäufe ausreichend.

Das Darmstädter gute Beispiel hat bereits Nachahmer gefunden. Neben der in Frankfurt bestehenden Initiative Main-Lastenrad wurde das Angebot auf weitere Städte mit Alnatura-Märkten ausgeweitet, etwa in Wiesbaden, München und Hamburg.

Bild: Stefan Daub

Quelle: VCD Hessen e.V.