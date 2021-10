16-Jähriger bei Scheinkauf festgenommen und entwendetes Fahrrad sichergestellt

Zivilfahnder haben am Sonntagnachmittag (24.10.21) einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen und ein entwendetes Rad sichergestellt. Ein Fahrradbesitzer aus Frankfurt meldete sich bei der Polizei, nachdem er sein entwendetes Velo auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckt hatte. Mit dem Anbieter wurde daraufhin ein angeblicher Verkaufstermin in der Lincolnsiedlung vereinbart. Hierbei konnten Zivilpolizisten den 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und das angebotene Rad sicherstellen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Kellers im Anwesen des Festgenommenen entdeckten die Fahnder ein weiteres Fahrrad und stellten es sicher. Wie der Jugendliche in den Besitz der Velos gekommen ist, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen