Blau schimmernde Modau im Bereich Eberstadt ging auf Stoff aus Gewerbebetrieb zurück

Die blautrübe Färbung der Modau im Bereich Eberstadt in den Morgenstunden des 16. August 2021, die für Verwunderung und Sorge bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern sorgte, ging auf den Produktionsablauf eines in Mühltal ansässigen Gewerbebetriebs zurück, der umgehend gestoppt wurde. Umweltamt und die zuständige Abteilung beim Regierungspräsidium Darmstadt teilen mit, dass nur geringe Mengen des Stoffes, welcher die Verfärbung verursachte, in den Bachlauf gelangten und die Modau ihre natürliche Farbe zurückbekam. Eine erste Auswertung des Vorfalls sorgt für Erleichterung: Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefährdung für Mensch und Umwelt.

Durch eine genaue Überprüfung des Produktionsablaufs soll nun sichergestellt werden, dass sich dies nicht wiederholt. Die Untere Wasserbehörde beim Umweltamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren umgehenden Meldungen die rasche Behebung und Klärung des Zwischenfalls ermöglichten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt